اتفرج .. ياسمين الخطيب تتألق بفستانها الجريء.. الأورانج مفتوح من كل الاتجاهات

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ياسمين الخطيب تتألق بفستانها الجريء في أحدث جلسة تصوير لها

رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية ياسمين الخطيب بمشاركة جميع متابعيها على حسابها الشخصي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها وخطفت جميع الأنظار، وتعد من أكثر الصور التي حصلت على تعليقات عليها.

وظهرت الفنانة ياسمين الخطيب في الصورة بإطلالة جريئة ومثيرة إلى الجدل، وارتدت فستان باللون البرتقالي القصير أعلي الركبة والأكمام المكشوفة، وهو لا يوجد فيه أي تطريزات أو نقوشات، وارتدت حذاء أنيق بكعب عالي من اللون البرتقالي، وارتدت الإكسسوارات البسيطة والغير مبالغ فيها، وحصلت على إعجاب الجميع على انستجرام.

وأما من ناحية الجمال وضعت ياسمين الخطيب ماكياج بالألوان الهادئة كثيراً، واعتمدت على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، وتعد من أحدث الصور المميزة والخاصة بها.