شاهد.. ريهام سعيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة عبر خاصية الريل على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام سعيد في الصورة من كواليس برنامجها الجديد، مما نال إعجاب متابعيها.

من جانب آخر، أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، محاكمة أولى جلسات محاكمة حسن شاكوش لاتهامه بالإساءة للإعلامية ريهام سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى جلسة 2 أكتوبر للإعلان للدعوى المدنية.

وذكرت الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، بث المطرب حسن شاكوش فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية، وانتهاك خصوصيتها

والبداية كانت عندما نشبت مشاجرات بين ريهام سعيد وحسن شاكوش، بعدما رفع كلاهما دعوى يتهم فيها الآخر بالسب والقذف، لتصبح الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء.