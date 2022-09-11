سعد المجرد يعلن عن عقد قرانه على صديقته غيثة العلاكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - كشف المطرب المغربي سعد لمجرد عن عقد قرانه على غيثة العلاكي صديقته.

وكتب سعد لمجرد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام:

«بسم الله الرحمن الرحيم (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)،

وأضاف: «أطلب من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة وأن يبارك لي فيه للمصونة غيثة بالرفاهية والذرية الصالحة».

ظهرت غيثة العلاكي مع الفنان سعد لمجرد منذ فترة طويلة قاربت على 8 سنوات، وانتشرت الكثير من الصور للطرفين.

- ظهر سعد لمجرد مع غيثة العلاكي عام 2014 في عدة صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- وتنحدر غيثة العلاكي من عائلة عريقة في مراكش، بالمغرب.

- غيثة العلاكي سيدة أعمال، تقيم في كندا، وتمتلك فنادق في حي كيليز، بمراكش.

- ساندت سعد لمجرد وقت اتهامه في قضية اغتصاب للمرة الثانية.