اليوم.. بداية السنة القبطية وهي امتداد للتقويم المصري القديم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 11:25 صباحاً - يوافق اليوم الأحد 11 سبتمبر 1738 ق، بداية السنة القبطية الجديده، وهو نفس يوم بداية السنة المصرية بالتقويم المصري القديم 6264، وأن هذا التقويم أول من وضعه كان المصري القديم وهو تقويم مرتبط بيهم فهي في الأصل السنة المصرية القديمة من حيث أسماء ومواعيد وترتيب الشهور والمواسم اعتماداً على الدورة الزراعية للحضارة المصرية القديمة.

و السنة القبطية تبدأ بفيضان النيل في أواخر شهر مسرى (أغسطس حالياً) ثم يحدث أن تحدث ظاهرة الشروق الاحتراقي لنجم الشعرى اليمانية للراصد في منطقة الأهرامات معلناً بداية السنة التي تبدأ بشهر توت (الذي هو تحريف لا سم الإله تحوت أو تحوتي الذي كان إلهاً للقمر ثم إلهاً للحكمة في العصر الفرعوني) ، وكانت بدايته تسمى عيد النيروز (الذي يحل حالياً في 11 سبتمبر).

و السنة القبطية هي سنة شمسية مكونة من 12 شهر وكل شهر عبارة عن 3 دياكين وكل ديكان كان عشرة أيام، أما الفارق بينها وبين دورة الشمس الكاملة فكان عبارة عن خمسة أو ستة أيام تسمى أيام النسيء، ومواسم هذه السنة كانت ثلاثة هي: فضل الفيضان ثم فصل الإنبات ثم فصل الحصاد.

وتتكون السنة القبطية من 13 شهرًا منها 12 شهرا كل منها 30 يومًا، والشهر الأخير والذى يطلق عليه الشهر الصغير يتكون من 5 أو 6 أيام فقط، وفقًا للسنة الكبيسة أو البسيطة، ويتبع التقويم القبطى دورة نجم الشعر اليمانية، والشهور القبطية بالترتيب هى: «توت - بابه - هاتور - كيهك - طوبة - أمشير - برمهات - برمودة - بشنس - بؤونة - أبيب - مسري» بالإضافة إلى الشهر الأخير الصغير «نسيء».