هبة السيسي عن برنامجها الجديد : سعيدة بهذه التجربة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 11:25 صباحاً - بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي والفني، تعود ملكة جمال مصر السابقة والممثلة، هبة السيسي، إلى الشاشة لكن من خلال تقديم برنامج تليفزيوني بعنوان “بشتري راجل”، والذي يتم التحضير له حاليا لعرضه على قناة الشمس.

هبة صرحت بأنها سعيدة بهذه التجربة، خاصة بعد غيابها عن الشاشات لسنوات طويلة، مؤكدة أن أغلب ما عرض عليها في السنوات الماضية من أعمال أو برامج لم تكن على المستوى الذي ترضى به.

وعن البرنامج تقول هبة: “رشحني المنتج هاني المنشاوي، وعرض علي الفكرة التي أعجبتني وأثارت إهتمامي، لأنها تركز على موضوعات اجتماعية، وعقدت جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل من أجل الوقوف على كافة التفاصيل، والوصول إلى أفضل شكل نظهر به على الشاشة”.

وأشارت هبة أنها تفضل نوعية البرامج المباشرة عن المسجلة، وذلك بسبب زيادة مصداقية تلك النوعية من البرامج، وإن المسجل يحتاج لمجهود مضاعف في تصويره.

كما أكدت إنه لا يوجد قواعد معينة لاختيار الضيوف المشاركين في الحلقات، وكل الأراء متاح عرضها طالما هناك اختلاف في الرأي.

وعن مثلها الأعلى في المجال الإعلامي قالت هبة: “لكل مذيع طريقة في الأداء، وهذا ما يجعل هناك العديد من البرامج المتشابهة ناجحة، لكن يبقى الإعلامي الأنجح بالنسبة لي هو عمرو أديب، لأن برنامجه يهتم بكل كبيرة وصغيرة في الأحداث اليومية، وهذا ما يميزه عن الآخرين”.

وعن أسباب إبتعادها عن التمثيل طوال السنوات الماضية: “زواجي السبب الرئيسي، ثم إنجابي، وأنا كنت أحلم بتكوين أسرة مستقرة، وهذا ما يتعارض أحيانا مع التمثيل الذي يحتاج لساعات تصوير طويلة يوميا”.