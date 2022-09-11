الراقصة ليندا المثيرة للجدل تعلن اعتزالها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 11:25 صباحاً - أعلنت الراقصة ليندا المثيرة للجدل بعد مشاركتها المطرب مصطفى شوقي في أغنية "ضارب عليوي"، اعتزال الرقص تماماً واتجاهها إلى العمل الخاص في مجال البيزنس.

ونشرت ليندا على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة منشوراً قالت فيه: " تركت المجال الفني منذ عامين وأعمل حالياً في مجال عمل خاص بي لذا وجب إخباركم".

وأغلقت ليندا التعليقات على منشورها إلا أن العديد من الجمهور تداولوا منشورها عل حساباتهم وعلقوا على خبر الاعتزال بالسؤال ما إذا كانت قد تابت عن الرقص بالفعل.

ليندا مارتينو هي راقصة إيطالية مصرية خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أصولها مصرية، والدها مصري الجنسية.