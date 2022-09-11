الشاب مامي في زيارة لمصر خلال الأيام المقبلة.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - يقوم الفنان الشاب مامي بزيادة القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يتم الاتفاق على بعض التفاصيل الفنية التى يشارك فيها مستقبلا خاصة أنه يقوم بالتحضير إلى ديو غنائي جديد.

أعلن المخرج والمنتج الكويتي يعقوب المهنا عن الاتفاق مع نجم الراي الجزائري الشاب مامي على إدارة أعماله وتقديم العديد من المشروعات الفنية في مصر والدول العربية خلال الفترة المقبلة ، وذلك من خلال شركته "فنون الخليج" .

وقال المهنا في تصريحات صحفية إن الشاب مامي يسعى للعودة بقوة وإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في في مصر والكويت والإمارات والسعودية والعديد من الدول العربية، بالإضافة إلى تقديم العديد من الأغاني السينجل، مشيراً إلى أن ينوي أيضاً تقديم دويتو غنائي وسوف يتم الإعلان عن اسم النجم المقرر ان يشاركه هذا العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المهنا أن الاتفاق مع الشاب مامي يعد انجاز مهم آخر لشركته "فنون الخليج" ، لما يمثله "مامي" من شهرة عريضة على مستوى الوطن العربي ، مؤكداً أن التعاون المشترك سوف ينتج عنه مجموعة كبيرة من الأعمال بمختلف اللهجات العربية إرضاءً لأذواق جمهور الشاب مامي .

ومن جانبه قال الشاب مامي في تصريحات صحفية أنه يسعى للعودة لجمهوره بمجموعة كبيرة من الأغاني، بالإضافة الي التعاقد على عدة حفلات غنائية في الدول العربية ، مؤكداً أنه يشعر باشتياق شديد للقائه جمهوره، وأن هناك مشروعات غنائية بدأ التحضير لها بالفعل ، ومنها مشروع دويتو مع أحد نجوم الغناء بمصر، وسوف يتم الإعلان عن كل تفاصيله في وقت لاحق .