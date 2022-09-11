ننشر رد محمد صبحي على اتهامات ”عبلة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 09:28 صباحاً - رد الفنان الكبير محمد صبحي على اتهام الفنانة عبير صلاح الدين، الشهيرة بـ"عبلة" في مسلسل "يوميات ونيس" له بمحاربتها فنياً.

وقال صبحي في رسالة لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم: "هذه المونولوجست جاءت لي مع صديق طلب مني أسمعها، فسمعتها وقلت ليس لها في التمثيل، ولا بد أن تتدرب في الفرقة حتى أسند لها دورا، وبالفعل سنة 1994 أسندت لها دور عبلة أمام عبد الله مشرف في مسلسل ونيس، وقمت بتدريبها حتى ظهرت بهذا الشكل في 2008".

وأضاف: "في الجزء السابع من ونيس سنة 2010 تركت المسلسل، وتركت ممثلة جديدة أخرى المسلسل بعد تصوير أسبوعين، وما اكتشفته إن عبلة هي التي أقنعتها بترك العمل، على أساس أن تكتب لها مسلسلا، خصوصا إنها كانت ممثلة ثرية جدا وقادرة على إنتاجه، والعمل فشل وطلبت المنتجة وقتها الشرطة لطردها من الأستوديو كما نشرت الصحافة وقتها، ولم أقابلها من وقتها، وتمر السنين لأفاجأ بكلام كذب وتشويه متعمد".

وتابع: "كيف تدعي هذا الكلام وأنا فنان قدمت 277 ممثلا تخرجوا من عندي واشتغلوا في السوق ونجحوا وهذا فخر لي، ومنهم صلاح عبد الله، ومنى زكي، وأحمد وفيق، ومصطفى شعبان، وأحمد رفعت، وأحمد آدم، وقبلهم هناء الشوربجي، وأبناء ونيس وشريهان وسيمون، وكلهم استطاعوا النجاح وعلاقتي بهم ممتازة حتى الآن ونحن على تواصل، وعلى مدى 50 سنة أقوم بعمل مسابقة سنوية للشباب الموهوبين ليدرسوا في الفرقة مجانا".

وأكمل: "لا أريد أن تحقق هذه المسكينة بأكاذيبها التريند والشهرة، وأكتفي بدفاع زملائي من تلاميذي، وكذلك جمهوري الواعي الذي كشف كذبها وتدبير صاحب القناة".

وكانت عبير صلاح الدين قد تحدثت عن محاربة محمد صبحي لها،في تصريحات تلفزيونية: "محمد صبحي حاربني لأني قلت لا، هو حارب نجوم غيري كتير ولو لاحظنا هتلاقي إن الناس اتغيرت في مسلسل عائلة ونيس من أول جزء حتى الجزء السابع، ودا لأن اللي بيقول لا أو بيزعل محمد صبحي بيموته في الموسم اللي بعده وبيسفره".

وأضافت: "نصحوني أعتذر لمحمد صبحي عشان ما أقعدش في البيت، ولكني مش ندمانة ومش هعتذر لأني مغلطتش ودا حقي كممثلة إني أقول لأ، وبدأت أحس بحاجة من نوع أنا اللي عملتك من غير ما تحسي".