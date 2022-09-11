ريم مصطفى تكشف موعد عرض مسلسلها الجديد ”طير بينا يا قلبي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 09:28 صباحاً - كشفت الفنانة ريم مصطفي عن موعد طرح مسلسلها الجديد "طير بينا يا قلبي"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت ريم مصطفي صور البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت كاتبة: "توكلنا علي الله مسلسل طير بينا يا قلبي بدأ من يوم الاثنين الساعة الثامنة مساءً علي on".

أبطال مسلسل طير بنا يا قلبي للفنانة ريم مصطفى

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى، كل من دنيا ماهر، محسن محي الدين ، هاله فاخر ، احمد صيام ، ماجده منير ، حازم سمير ، نور محمود ، اسماعيل فرغلي ، عمرو عبدالعزيز ، ابرام سمير ، ليلي حسين ، والنجمة بسمة، الطفلة ريما مصطفي ، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن ،وإخراج عصام نصار و إنتاج شركة " آرت ميكرز " للمنتج " أحمد عبدالعاطي".

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أحداث مسلسل طير بنا يا قلبي للفنانة ريم مصطفى

تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامى يظهر خلال الحلقات، التى تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدارس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.