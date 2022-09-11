بالصور.. هند صبري تطرح بوستر فيلمها الجديد ”فضل ونعمة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 09:28 صباحاً - طرحت الفنانة هند صبري بوستر فيلمها الجديد «فضل ونعمة» الذي يجمعها بالفنان ماجد الكدواني وذلك عبر حسابها علي «إنستجرام».

وعلقت عليه، قائلة:” قريبًا فضل ونعمة”.

يشار أن فيلم «فضل ونعمة» بطولة هند صبري وماجد الكدواني ومحمود حافظ ومحمد ممدوح وياسمينا العبد، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

ومن ناحية أخرى تنتظر الفنانة هند صبري عرض مسلسلها الجديد «في مهب الريح»، وتجسد شخصية محامية ومتزوجة من ماجد المصري خلال أحداث المسلسل، وبدء صناع العمل التصوير يوم الجمعة الماضية.

والمسلسل من بطولة كلًا من: هندي صبري، ماجد المصري، إياد نصار، هدى المفتي، نهى عابدين، علي الطيب وآخرين ومن إخراج أحمد خالد موسى.