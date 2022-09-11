رغدة تدافع عن ميرفت أمين بعد صورتها الأخيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 08:24 صباحاً - هاجمت الفنانة السورية رغدة منتقدي زميلتها الفنانة ميرفت أمين وذلك بعد الانتقادات التى تعرّضت لها بعد صورتها التي انتشرت فى عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق.

ونشرت رغدة صورة لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة، نعم كبرنا كما ستكبرون يومًا لكننا لم ولن تكن ظهورنا مباحة للجلادين".

وتابعت: "كبرنا واتسعت بصيرتنا ما يكفيها شرور الآخرين فابتعدت عنهم وأغلقت منافذ احتمالها لمهاترات لا تسمن العقل ولا تغني الروح إلا بوجع.. نعم كبرنا للحد الذي لا يعني فيه هذا الأمر سوى أولادنا.. للحد الذي بتنا نجيد فيه قراءة النفوس المحيطة بنا دون لعثمة.. للحد الذي نعتز بأنواتنا ونمتن لها على ما احتملته فوق طاقتها عبر رحلة طويلة وشاقة".

وأضافت رغدة: "كبرنا ونحن على يقين أن لكل مرحلة من العمر نسقها وخصوصيتها فلا عمليات التجميل ولا تلك الأزياء المبهرة ولا تلك الخفة الممعنة في إخفاء أنفاسنا قادرة على تزييف الواقع.. نعم كبرنا ولكن بتنا وباتت مشاعرنا شفافة وحساسة إلى حد التمزق إن لامست نفحة لاذعة أو تشف أو تلذذ حتى لو عرفنا أنها من نفوس سادية".

اتقوا الله..رغدة توجه رسالة لمنتقدي ميرفت أمين

واختتمت: "اتقوا الله ومن بعده يومًا قد تدركون فيه معنى ما كتبته".