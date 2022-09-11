شاهد.. عمر كمال يشارك جمهوره بـ فيديو له من إحدى حفلاته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 08:24 صباحاً - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال ، جمهوره بـ فيديو له من احدى حفلاته ، وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق عمر كمال على الفيديو “ خلينا سهرانين ”.

يذكر أ المطرب عمر كمال، طرح اليوم ، أغنيته الجديدة: يا أبو خطين حمر؛ احتفالا بفوز نادي الزمالك بدرع الدوري للعام الثاني على التوالي، بعد حصوله على 77 نقطة من مجموع المباريات التي خاضها خلال المسابقة.

وطرح عمر كمال، جزءا من الأغنية، عبر حسابه بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليه،: أغنية يا أبو خطين حمر من أول النهاردة على mbc .