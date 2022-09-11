شاهد ..سارة سلامة تثير الجدل من جديد في البحر بالفستان الشفاف

فنون - كتب سعد محمود في الأحد 11 سبتمبر 2022 12:06 صباحاً - شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها بأحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير إنستجرام.

وتألقت سارة سلامة، مرتديه قميص قصير مكشوف يشبه الروب باللون الابيض ، ومنقوش بالعديد من الرسومات بالاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سارة سلامة في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة تكشف عن جمالها واناقتها.

كمت اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ولم تتكلف سارة سلامة، بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع اسوارة لليد باللون الذهبي

وإليكم صور سارة سلامة .