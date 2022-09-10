فضيحة مدويةصدمة الوسط الفني ..كما ولدتها امها وبدون خجل الفنانة هيفاء وهبي في حمام السباحه بين أحضان فنان مشهور والجمهور في ذهول

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صور قديمة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ووصفتها بالجرأة والصادمة، وهي ظهرت بالبيكيني وبركة سباحة خاصة مع مجموعة من الأصدقاء.

شوهدت هيفاء وهبي بالبيكيني بين ذراعي صديقها الإعلامي اللبناني توني خليفة في الصور التي تم تداولها.

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في صورة أخرى، شوهدت هيفاء مستلقية على حافة حوض السباحة، تظهر ظهرها وجسدها العاري، مغطاة فقط بخطوط البكيني.

رغم أن الصور المتداولة قديمة إلا أنها منتشرة على نطاق واسع وتنوعت تعليقات مستخدمي الإنترنت، فبعض الناس يسخرون من جمالها ويقارنون أناقتها وجمال شخصيتها بالصور التي كانت قبل عشر سنوات. يعبر عنهم الجسد، وإعجاب شديد بشغف الفنانة بالتركيز على جمالها والحفاظ على رشاقتها وأنوثتها وشبابها رغم أنها تقترب من الخمسين.

أما النوع الآخر من المعلقين فقد هاجموا هيفاء ويبر بحجة أن وجودها تجاوز الخط الأحمر وتعمد إثارة الجدل.

أحدث إطلالات هيفاء وهبي

نشرت هيفاء وهبي في أحدث إطلالتها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، اختارت خلالها شورتًا أخضر وقميصًا أبيض مع حقيبة يد خضراء لإطلالة صيفية أنيقة وناعمة.

من الناحية الجمالية، تقدم هيفاء وهبي تسريحة شعر جميلة بشكل طبيعي مع مكياج بألوان ترابية لإظهار تفاصيلها الجميلة، وبعض المجوهرات لإضافة الأناقة إلى إطلالتها.

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