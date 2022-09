مسلسل Rings of Power يحطم الأرقام القياسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 02:25 مساءً - حطمت منصة “أمازون” رقماً جديداً في نسب المشاهدة مطلع الأسبوع الحالي، من خلال الكشف عن بيانات المشاهدة على Prime Video”” لأول مرة على الإطلاق، لمسلسلها التلفزيوني ذي الميزانية الضخمة”THE LORD OF THE RINGS” .

ووفقًا للنسب التي أعلنت عنها “أمازون”، تمت مشاهدة “The Lord of the Rings: The Rings of Power” من 25 مليون مشاهد على مستوى العالم خلال اليوم الأول لعرضه، حيث كانت أول حلقتين من المسلسل التليفزيوني متاحة للبث على “Prime Video” في 240 دولة حول العالم.