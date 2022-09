أنجلينا جولى تعود للإخراج بـ ‏Without Blood

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 02:25 مساءً - تستكمل أنجلينا جولي تصوير مشاهد فيلمها الجديد”Without Blood” الذي يعد العمل الخامس لها إخراجياً، حيث تم الكشف عن الصور الأولى من الفيلم الذي تم تصويره في إيطاليا، وهو من بطولة سلمى حايك - التي لعبت جولي معها دور البطولة في فيلم “Eternals” والذى صدر خلال العام الماضي.

كما أكدت أنجلينا أن أثنين من أبنائها يعملان معها في فيلمها الجديد، ويتركز عمل كل منهما كمساعد مخرج - أي مساعدا لها - وهما “باكس” ذو الثمانية عشر عاماً الذي عمل معها من قبل في فيلم First They Killed My Father””، الذى عرض عام 2017، أما الثاني “مادوكس” الذي يبلغ من العمر 21 عاما.

أنجلينا علقت على عمل أبنائها معها قائلة: “نحن نعمل معا بشكل جيد، حيث أننا نعمل كعائلة كبيرة”.

وفيلم “Without Blood” مقتبس عن رواية صدرت عام 2002 وكتبها أليساندرو باريك، وهو أول فيلم لها مع شركة Fremantle”” التي وقعت معها عقداً لمدة 3 سنوات، كما يعد ذلك الفيلم خامس أعمال أنجلينا الإخراجية، حيث توسعت في مسيرتها المهنية منذ عام 2011، وظهرت لأول مرة كمخرجة في فيلم الدراما الحربية “In The Land of Blood and Honey”، ومنذ ذلك الحين، أخرجت 3 أفلام أخرى همUnbroken” “، والدراما الرومانسيةBy The Sea” “، والفيلم المثير للجدل”First They Killed My Father” .