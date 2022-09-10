الحرب تشتعل بين المطربة بوسي وضرتها.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - ضرة المطربة بوسي وزوجها هشام ربيع.. لازال كلا منهما حديث السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد عودة الأخير لزوجته الأولى التي تدعى منة محمد، وانتشار صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت زوجة هشام ربيع الأولى «منة محمد» -عبر حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام- عدة صور وفيديوهات لهما خلال احتفال زوجها بعيد ميلادها من نزهتمهما في الساحل الشمالي.

وظهرت زوجة هشام ربيع في أحد الفيديوهات عبر ستوري انستجرام، وهي تحتضن زوجها وترقص معه، وأرفقت الفيديو بأغنية ونفضل نرقص، للفنانة أنغام.

واختارت زوجة هشام ربيع، مقطع: «بتمنى مايتغيرش وفي غيري انا مايفكرش»، لتثير جدلا حول رغبتها في الاستحواذ على زوجها وحدها، من ضرتها المطربة بوسي