اتفرج _ انت الان تتابع خبر حفيدة رشدي أباظة تفجر مواقع التواصل بجمالها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتبر الفنان المصري الراحل رشدي اباظة من أكثر الفنانين وسامة وشهرة في مصر والعالم العربي، اذ لا يزال حتى هذه اللحظة يحظى بالكثير من المعجبات، ولا تزال أفلامه تحقق الكثير من المتابعة.ومؤخرا عاد اسم رشدي اباظة للظهور والانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة للحديث عن حفيدته التي أذهلت الجميع بجمالها وسحرها.

وتداول نشطاء المواقع صورا لشاهندا حفيدة الممثل المصري الشهير، التي تحمل ملامح جميلة وبريئة وتشبه ملامح جدها الراحل.



كما شبهها البعض بالممثلة الراحلة سعاد حسني من حيث العيون والشفاه، رغم انه لا توجد علاقة بين النجمة وبين اباظة، الا انهما شكلا ثنائي فني مميز ايام الزمن الجميل، والتي لايزال الجمهور يعشقها إلى اليوم.



هذا وتحتل شاهيندا مكانة مهمة في العائلة، وخصوصاً لدى شقيقات رشدي أباظة اللواتي ينادينها بسعاد حسني للشبه بينهما.



على صعيد آخر، كان الممثل فكري اباظة، شقيق دونجوان الشاشة قد قرر تمثيل حياة شقيقه في احدى الأعمال السينمائية الا انه توفي قبل ان يحقق حلمه، ومن الجدير بالذكر ان فكري الذي دخل عالم التمثيل لم يحقق شهرة مثل شقيقة وأدى فقط أدوار ثانوية.