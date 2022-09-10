اتفرج _ انت الان تتابع خبر الفنان إسلام جمال.. اتفرج ماذا فعل قبل زفافه (صور) والان مع التفاصيل

الفنان إسلام جمال يقرأ القرآن قبل زفافه

رياض - احمد صلاح - يحتفل الفنان إسلام جمال، مساء اليوم الجمعة بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث نشر أصدقائه عدد من الصور له عبر موقع انستجرام قبل بدء حفل الزفاف.

وظهر الفنان إسلام جمال في الصور التي تم نشرها وهو يقرأ القرآن الكريم قبل ساعات قليلة من حفل الزفاف.

من هو اسلام جمال؟

إسلام جمال، هو فنان وممثل مصري، من مواليد القاهرة عام 1989، كان أبرز أعماله الفنية في بداياته هو فيلم نور عيني مع تامر حسني ومني شلبي عام 2010.

كما شارك جمال في أعمال أخرى أبرزها ابن حلال، وذهاب وعودة، وسك على أخواتك، حرب كرموز، وختم النمر، والإختيار وغيرها.