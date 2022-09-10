اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – مني فاروق دوخت الشباب بظهور غير متوقع جوه العربية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق صور جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مدينة باكو بدولة أذربيجان باطلاله كاجول من اللون الأزرقق والأسود المكشوف من منطقة الصدر وتستعرض مفاتنها بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج.

وعلقت على الصور قائلة : امشي وحدك لتجد مكانك.

وقامت الفنانة بإغلاق خاصية التعليق أمام جمهورها على الفيديوهات التي تقوم بمشاركتها منذ أزمتها الشهيرة مع المخرج خالد يوسف خلال الفترة الماضية