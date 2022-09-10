اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تشتعرض مفاتنها بـ”فستان” فوق الركبة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو لها، على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو خلال قضاء عطلتها الصيفية مرتدية فستان من اللون البينكوالمكشوف من منطقة الصدر والقصير للغاية حيث أنه كان فوق الركبة ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء، معلقة الحياة بقي لونها فوشيا النهارده ولا ايه.

وعلق الكثير من جمهورها على الفيديو مثل بتفكري حالك صغيره اعملي شوي لا اخرتك يا حجه- كمان شويه هتطلع بالقمطه تعمل نعي للملكه.