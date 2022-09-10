اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج .. رقص منى فاروق بفستان جريء ومكشوف.. أغنية عمرو دياب جميلة جننتها والان مع التفاصيل

رقص منى فاروق بفستان جريء ومكشوف على أغنية جميلة

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منى فاروق بنشر مقطع فيديو لها على ستوري موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وظهرت به وهي ترقص بفستان جريء ومكشوف أمام المرآة في غرفتها على أغنية عمرو دياب “جميلة.

وظهرت منى فاروق وهي ترتدي ملابس مكشوفة وهي ترقص وتتمايل أمام وتتمايل أمام المرأة، وأعجب بها الكثيرين في الساعات الماضية، وذلك لأنها من أكثر الصور المميزة لها التي أطلت فيها بشكل متألق.

نصيحة منى فاروق لمتابعيها

وحرصت الفنانة منى فاروق على توجيه نصيحة لكل متابعيها سابقاً على خاصية ستوري عبر تطبيق انستجرام، ونشرت فيديو لمسجد وكتبت عليه “الصلاة خير من النوم”.