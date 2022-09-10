اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – مني فاروق تكشف عن مفاتنها بظهور لا يخطر على البال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق صورة جديد لها عبر خاصة الاستوي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مكان ما مرتدية شاكت من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر وأسفله تيشرت من اللون الأبيض والأسو وتستعرض مفاتنها بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، ورفع شعرها إلي أعلي باستخدام يدها

وقامت الفنانة بإغلاق خاصية التعليق أمام جمهورها على الفيديوهات التي تقوم بمشاركتها منذ أزمتها الشهيرة مع المخرج خالد يوسف خلال الفترة الماضية.