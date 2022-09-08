شاهد .. هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بجلسه تصوير ساخنه وبأوضاع مثيرة

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 08 سبتمبر 2022 10:37 مساءً - شاركت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

وتألقت هيفاء بفستان تايجر اسود في ابيض شفاف وصندل من اللون الاسود المفتوح بأطلالة مميزة لاقت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وكانت اخير اعمالها فيلم “أشباح أوروبا” بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كان البداية مع “عقدة الخواجة” ثم تغير إلى “حجر الإسكندر” وأخيرا استقر فريق العمل على اسم “أشباح أوروبا”.