تكريم لبلبة بالقاهرة السينمائي للمرة الثانية خلال ٩ سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 سبتمبر 2022 01:24 مساءً - خلال الايام الماضية أعلن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 عن الاسماء التى من المقرر ان يتم تكريمها فى الدورة المقبلة التى تشهد عودة الفنان حسين فهمي لرئاسة المهرجان مرة أخري .

ومن الأسماء التى اعلن عن تكريمها هي الفنانة القديرة لبلبة ، حيث قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، فى الدورة الـ 44، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبرالمقبل.

المفارقة ان الفنانة القديرة لبلبة كانت من ضمن المكرمين من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 35 والتي اقيمت عام عام 2012 ، أي قبل عشر سنوات ماضية وتسع دورات فقط ، بعدما الغيت الدورة التالية من المهرجان والتي كان من المقرر ان تقام عام 2013 بسبب الظروف السياسية التى مرت بها البلاد .

و حصلت الفنانة القديرة لبلبة آنذاك إيضاً على جائزة عن مجمل مشوارها الفني ، إلا ان خلال تلك الفترة لم يكن هناك مسمى للجائزة كما هو الحال الأن ، فقد شهد المهرجان عدة تغيرات فيما يخص أسماء الجوائز ، حيث تم تغيير أسم الجائزة العام قبل الماضي بعدما كانت تحمل أسم جائزة فاتن حمامة التقديرية اإلى جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر .