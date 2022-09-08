اتفرج – مي سليم بتزغلل العيون بالتايجر المكشوف

اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – مي سليم بتزغلل العيون بالتايجر المكشوفوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة والمغنية مي سليم صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي سليم أثناء جلسة تصورير من الأبيض والأسود مرتدية ملابس تايجر حيث تعمدت اخفاء جسمها والكشف عن وجها وجزء من المنطقة العلوية أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.وحظت الصورة باعجاب الكثير من جمهور الفنانة وحصلت علي الكثير من التعليقات مثل جميل جدا- أنتي رائعة – الجمال يتحدث