انت الان تتابع خبر عاجل.. طلاق المطربة بوسي بعد 3 شهور زواج.. السبب صادم اعرفوه من هنا والان مع التفاصيل

سبب طلاق المطربة بوسي بعد 3 شهور زواج

رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من الأنباء بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن انفصال المطربة بوسي بعد 3 شهور زواج فقط من رجل الأعمال هشام ربيع، وبدء الجميع يتساءلون عن سبب الطلاق السريع.

وانتشرت الكثير من الأقاويل أن السبب الأساسي وراء طلاق المطربة بوسي بعد 3 شهور زواج هي الغيرة الشديدة، وكل الاخبار ازدادت في الانتشار كثيراً مؤخراً بعدما حذفت بوسي حساب من حساب على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وحذفت كل الصور التي كانت تجمعهم معاً على صفحتها.

حقيقة طلاق بوسي وهشام ربيع

وانتشر خبر طلاق بوسي وهشام ربيع بسرعة شديدة على السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة الماضية، وانتشرت صورة لزوج بوسي هشام ربيع مع زوجته الأولي وتناول الكثيرين أخبار حول عودتهم مرت أخرى، ولم تخرج بوسي وتؤكد أو تنفي كل هذه الأخبار ولم يتم الرد بالتوضيح، ولكن قائمة الأصدقاء لديها لا يوجد فيه أسم هشام ربيع حيث أن كلاً منهم كان يتابع الطرف الآخر.