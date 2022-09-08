اتفرج _ انت الان تتابع خبر هاجر أحمد تغير اسم بنتها بعد أشهر من ولادتها وكلة السر : الناس ومش بتنام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الجميلة هاجر أحمد، بتغيير اسم بتنها التي رزقت بها خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحة أن اسم ابتنها الجديد أصبح ” غالية” بعدما كان “إيزابيل”

وكشفت هاجر أحمد عن أسباب تغيير اسم بتنها خلال فترة قصيرة من ولادتها قائلة أن هناك الكثير من الأشخاص المحطين بها لم تكن تستطيع نطق “إيزابيل” بشكل صحيح ولذلك قررت تغيره إلي ” غالية”.

وأشارت أن زوجها هو من قام باختيار الاسم الجديد لابنتها، ونناديها بـ”بيلا” مضفية أن أخدت الكثير من ملامحي إلي بعض الملامح من والدها بالإضافة إلي أنها لا تنام حيث أنه يمكنها النوم لمدة 5 دقائق فقط ثم وتصحو من جديد ولكنه لا تحب الكثير من الأصوات حولها.