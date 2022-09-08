اتفرج _ انت الان تتابع خبر رد قوى من ميرفت أمين على منتقدي صورتها الأخيرة: اعملكوا إيه يعني والان مع التفاصيل

رد قوى من ميرفت أمين على منتقدي صورتها الأخيرة

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة ميرفت أمين بالرد بشدة على كل الانتقادات التي انتشرت حول صورتها الأخيرة، وهي التي ظهرت فيها بملامح يظهر عليها الحزن والتقدم في السن، وهذا ما جعل أسمها يتردد كثيراً على التريند ومحركات البحث.

وردت ميرفت أمين في تسجيل صوتي ببرنامج عرب وود إنها استغربت كثيراً من الضجة التي حدثت بعد انتشار أحدث صورة لها، وقالت أنها في عزاء المخرج على عبد الخالق، وإنه ليس من الطبيعي أن تذهب إلى العزاء وهي تضع الماكياج الكثير، وتظهر بإطلالة غير ملائمة لهذا المكان، وقالت “أعمل إيه يعني وأنا رايحة أقدم واجب العزاء”.

صورة ميرفت أمين الأخيرة تثير الجدل

وتسببت صورة ميرفت أمين الأخيرة في إثارة حالة من الجدل الكبير، وذلك بسبب ظهورها في عزاء المخرج علي عبد الخالق وهي في حالة شديدة من الحزن، وهذا بعد اختفائها إلى فترة طويلة منذ رحيل صديقتها النجمة القديرة دلال عبد العزيز وقبلها بشكل مباشر رجاء الجداوي.