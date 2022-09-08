اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج.. فيفي عبده بالهوت شورت والكاش مايوه.. رجعت شباب تاني وصغرت 20 سنة والان مع التفاصيل

فيفي عبده بالهوت شورت والكاش مايوه من الساحل الشمالي

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة فيفي عبده بالهوت شورت والكاش مايوه على البحر في إطلالة جريئة خطفت جميع الأنظار، حيث أنها لديها قاعدة جماهيرية عريضة في مصر والعالم العربي، وهم يحرصون دائماً على مشاهدة إطلالتها المثيرة من إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وقامت الفنانة فيفي عبده بنشر منذ قليل مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وطلت فيها بشكل جريء وجذاب وهي ترتدي توب كات باللون الأسود وهوت شورت جينز.

ووضعت كاش مايوه ملئ بالألوان الصيفية على خصرها وربطته، وعليهم قبعة كاجوال ونضارة شمسية سوداء، وارتدت حذاء صيفي مناسب لجو البحر، وحصلت الصورة على تفاعل الكثير من المتابعين ووضع عليها الكثير من التعليقات المليئة بالبهجة والاستغراب الشديد، ووضعت مكياج خفيف ناسب طلتها وهي على البحر اليوم.