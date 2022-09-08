رد صريح من محمود سعد على هجوم مفيد فوزي: ده ميتشافش

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رد صريح من محمود سعد على هجوم مفيد فوزي

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي محمود سعد بالتحدث عن الانتقادات العنيفة التي وجهها له الإعلامي مفيد فوزي لأدائه كإعلامي ومذيع في التليفزيوني وسبب عدم رده عليه حتى الوقت الحالي، وهي من الأشياء كشفها للجميع.

وتحدث محمود سعد في فيديو من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنه يوجد هناك الكثير من الموضوعات التي تمت إثارتها، وهي لا تستحق أن يضيع الإنسان وقته في مناقشتها.

وقال “بشوف أن الحاجات دي بتحصل في العالم كله، بس بتاخد جزء، لا يمكن تكون هي حوارات الناس في الشغل أو في المترو، عمنا وأستاذنا مفيد فوزي قال علي حاجة، جملة أنا مفهمتهاش بصراحة، هو بيقول إن محمود يبقى طبيعي بس ميبقاش طبيعي أوي كده، هو ليه جمل رشيقة كده الأستاذ مفيد متبقاش تقدر تقبض على المعنى بتاعها، لكن هو الأستاذ وإحنا الزغاليل”.

ذكريات محمود سعد وهو شاب مع مفيد فوزي

وسرد محمد سعد ذكرياته كصحفي شاب مع أستاذ في مجلة “صباح الخير”، وقال “أستاذ مفيد ده ميتشافش، يخرج من الأسانسير، سهم على مكتبه، البرفان بتاعه يغرق الدور كله، في أيده أشيك شنطة، يلبس أشيك لبس، لبسه غالي جدا والساعات، وله الأوضة بتاعته”.

ووصف مكتبه قائلاً “نورها ا خافت وهادية خالص وعنده تلاجة، ودي حاجة جبارة، مفيش حد عنده تلاجة ولا حتى رئيس التحرير، مفيش غير تلاجة البوفيه ودي بايظة”.