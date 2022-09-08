شاهد .. هيفاء وهبي تظهر صدرها واماكن حساسة من جسدها لاول مره ومتابع: وااااااااااو

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 08 سبتمبر 2022 09:43 صباحاً - نشرت الفنانة هيفا وهبي مجموعة صور جديدة عبر حسابها على "انستغرام" وذلك خلال إحيائها مؤخرا حفلا في الساحل الشمالي بمصر. وتألقت هيفا بـ "جمبسوت" ضيق وملون من تصميم المصمم اللبناني مخايل شمعون، وعلقت هيفا على الصور بالقول: "لا أستطيع الاكتفاء من هذا الجمبسوت الرائع. لذا ارتديته مجددا قبل الذهاب في عطلة."

وظهرت هيفا في الصور بوضعيات مُثيرة. وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أثنوا على جمال هيفا وأناقتها واعتبروا انها أيقونة في الجمال، ومن بين التعليقات: "منك ناوية تكبري انتي"، و"الجمال مو طبيعي ليش ما عم تكبر".