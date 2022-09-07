انت الان تتابع خبر اتفرج – نرمين الفقي برنسيسة بالشفاف على شط البحر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نرمين الفقي ، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”

وظهرت نرمين الفقي في الساحل الشمالي مرتدية فستان من اللون الأسود والأبيض والشفاف ومع وضع قبعة على شعرها وارتداء نظارة شمسية، مع استخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاه على شط البحر.

وحصلت الفنانة، علي الكثير من التعليقات مثل : عسل بسم الله وما شاء الله- مساء النور برنسيسة نرمين- الصمت في حرم الجمال جمال- مصيف سعيد عليكي يا جميل- ما أجمالك يا نرمين.