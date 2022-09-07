اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تشعل الشباب بالأحمر النادي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو لها، على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو مرتدية بجامة نوم من اللون الأحمر الناري المكشوفة من منطقة الصدر في داخل منزلها وهي تتحدث إلي جمهورها مستخدمة فلتر، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

وعلقت على الفيديو قائلة : انبسطت اوي في الحفلة دي بصراحة

وعلق الكثير من جمهورها على الفيديو مثل عسل يا فوفا- هو دا فلتر ولا ايه الواحد مبقاش شايف وحاجات غريبه بتظهر.