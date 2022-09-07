انتقاد شديد اللهجة من عفاف شعيب لـ رضوى الشربيني: كلامها مبيعجبنيش وكل واحد حر

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انتقاد شديد اللهجة من عفاف شعيب لـ رضوى الشربيني

رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة عفاف شعيب انتقادات شديدة اللهجة على الموضوعات التي تناقشها الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها “هي وبس”، وقالت أنها تسببت في “خراب البيوت”، وهي من أبرز الأشياء التي تحدثت عنها مؤخراً.

وتحدثت عفاف شعيب أثناء استضافتها في برنامج “اليخت”، الذي تقدمه على قناة الشمس الفضائية خلود عزمي، قائلة “مبحبش كلامها، بتقوم الست على الراجل وتقوم الراجل على الست، في خراب بيوت، البيت بيتخرب بسبب الكلام اللي مالوش لازمة”.

واستكملت قائلة “مش كل واحدة مرت بأزمة في حياتها هتنفذ كل ده على بقيت الناس، انتي شفتي مشكلة يمكن ربنا خصك بيها عشان تصبري، يمكن ربنا عمل كده عشان تقربي منه مش أنك تفرقي بين الزوج والزوجة”.

وأنهت حديثها قائلة “هي جميلة وبيعجبني وشها وأناقتها، لكن كلامها مبيعجبنيش وكل واحد حر، وأنصحها وأقولها أقري كتاب ربنا أقري القرآن الكريم وتعمقي فيه وأقري أحاديث الرسول وأدرسي فقه المرأة”.