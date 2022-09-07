تعرف على إيرادات فيلم الدعوة عامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 11:25 صباحاً - حقق فيلم الدعوة عامة بطولة الفنان أحمد الفيشاوى ، والفنان محمد عبد الرحمن توتا ، هذا الأسبوع إيرادات وصلت الي 203,357 جنيهًا فى أول أيام عرضه.

ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها فيلم الدعوة عامة منذ بدايه عرضه وحتى الآن 1,452,519.

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز من إخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى اطار الكوميديا والإثارة.