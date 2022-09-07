أحمد سعد يمدح فى زوجته ببرنامج ”صاحبة السعادة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 11:25 صباحاً - حل النجم احمد سعد وزوجته ضيوف علي برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه القديرة اسعاد يونس، تحدثوا فيها عن المثير من التفاصيل الخاصة عن حياتهم الشخصية وأيضاً العملية.

وقال أحمد سعد أن زوجته تتمتع بالكثير من الأمور الهامة التي يجب أن تتوافر في النساء جميعا ، موضحاً: "فهمتني اكتر من نفسي بجد،، ده أن أنها بتفهم فكل حاجة تخصني, وديما بتشاركني فكل خطواتي".

واضاف سعد ، أنه يتمنى اسعادها بقدر الإمكان، لأنها استطاعات أن تحتويه وتتفهمه سريعاً .

وتابع "وشها حلو عليا، وهي بالنسبالي قدم الخير ، وبقيت بتفائل بيها وماينفعش اني اقدم على خطوة من غيرها".