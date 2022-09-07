أمينة خليل تشارك في بطولة فيلم شماريخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 11:25 صباحاً - تعاقدت الفنانة أمينة خليل على المشاركة في بطولة " فيلم شماريخ " مع آسر ياسين ، بينما تقوم الشركة المنتجة خلال الفترة القادمة بالترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

فيلم "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن بداية التصوير خلال الأيام القليلة القادمة .

الجدير بالذكر ان الفنانة أمينة خليل تعيش حالة من النشاط الفني حيث تقوم بتصوير فيلم «شقو» ويشاركها البطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ، الفيلم من تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكي.