وزيرة الثقافة تلتقي سفير السعودية بالقاهرة لبحث تكثيف التعاون الثقافي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

حيث أكد سفير المملكة العربية السعودية، على عمق العلاقات بين الجانبين المصري والسعودي، مشيراً إلى تأثير الثقافة والحضارة المصرية على كافة الشعوب العربية بما تملكه من مقومات وخبرات كبيرة في مجالات الآداب والفنون والإبداع، متمنياً تكثيف أوجه التعاون الثقافي.

من جانبها، أكدت نيفين الكيلاني، على الارتباط الوثيق وتقارب الرؤى بين البلدين على مستوى الحكومات والشعوب، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية لها مكانة خاصة لدى المواطن العربي والمصري بشكل خاص، وأكدت ضرورة استثمار التعاون الثقافي وتبادل الخبرات في كافة المجالات الإبداعية بما يليق بتاريخ وتراث البلدين.