تعرف على سر ترحيب جمهور فينيسيا بأبطال فيلم The Banshees of Inisherin

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 سبتمبر 2022 10:26 صباحاً - منح جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ترحيبا كبيرا لأبطال فيلم The Banshees of Inisherin عقب عرضه العالمي الأول بحضور الممثل كولين فاريل والمخرج مارتن ماكدونا.

عاد المخرج مارتن ماكدونا إلى فينسيا لتقديم فيلمه The Banshees of Inisherin بعد نجاحه عام 2017 بفيلمه الجائز على الأوسكار Three Billboards Outside Ebbing وحظى بـ 15 دقيقة تصفيق حار وحفاوة بالغة من الجمهور.

تدور أحداث فيلم The Banshees of Inisherin في عام 1923 في جزيرة خيالية ويتتبع قصة أصدقاء مقربين يجدون أنفسهم في مأزق ويواجهون عواقب مروعة.

أشاد النقاد بالفيلم الذي وصفه موقع ديدلاين الأمريكي، بأنه قصة بسيطة وشيطانية حول نهاية صداقة تم تصويرها بروح الدعابة ولحظات من العنف المذهل، مشيدا ببراعة المخرج الذي قدم عملا جوهريا.

أيضا حظي الممثل برندان فريزر باحتفاء كبير عقب عرض فيلمه الجديد The Whale ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

انتشرت صور وفيديوهات بكاء برندان فريزر الذي ظهر بزيادة وزن كبيرة على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا، أثناء احتفاء الجمهور به ووقوفهم لدة 6 دقائق يصفقون له عقب عرض فيلمه الذي نال إشادات عديدة.