زواج الحسناء البحرينية حلا الترك من هذا النجم السعودي المشهور يثير ضجة واسعة والفنانة تصدم الجميع بهذا الرد الغير متوقع !!

الرياض - محمد الاطلسي - نفت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية وزعم مروجوها أنها احتفلت بخطوبتها على نجم سعودي شهير. وقالت حلا الترك في تغريدة لها : " يا جماعة اللي بتويتر هدوا اللعب شوي لا انخطبت ولا شي ".

وكان مغردون قد تداولو خبر خطوبة حلا الترك على النجم السعودي ريان جيلر، ونشر بعضهم صورة لعروس يوم زفافها، يجمعها الكثير من الشبة مع النجمة الشابة حلا الترك.

| | الأخبار الأكث ر تصفحاً :

ــــ

وداعاً للمنشطات..القرنفل ومجزاتة ضعه بهذه الطريقة وستشاهد القوة الجبارة التي ستغير حياتك للابد

ليلة الدخلة : بعد اسبوعين من الزواج عريس يقوم بربط زوجته علي السرير ويحدث مالم يتوقعه أحد

لن تصدق أن هذا موجود.. اغرب حالات الزواج في العالم ما تفعله ام العروسه مع العريس داخل الحمام قبل الزفاف لا يستوعبه احد

خلطة ورق الغار والقرنفل السحرية .. تمتعي بشعر كثيف وناعم وطويل في أقل من شهر.. والسر في كيفية التحضير السحرية! (حلم اغلب النساء)

اسرار زيت الزيتون وتقوية الإنتصاب .. إليكم الطريقة الصحيحة لإستخدامه قبل أن تقعو بفخ الخرافة وتفقدو أغلى ماتملكون

تزيد كمية السائل المنوي وتنشط افراز هرمون الخصوبة بطريقة حيرت الطب.. تعرف على العشبة الصغيرة التي يجهلها الرجال

بدوره نفى الناشط السعودي على السوشيال ميديا ریان جيلر الأخبار التي يتم اشاعتها وعلق بقولة: "حقيقة خبر خطوبتي من فنانة كذب لايقاظ شائعة نائمة موجودة سابقاً، استهدوا بالله".

يشار إلى أن إشاعة خطوبة حلا الترك وريان جيلر أثيرت أكثر من مرة في الإعلام، حتى أن حلا الترك سئلت عنها في إطلالة لها مع والدتها في بث مباشر عبر "سناب شات" لكن تم نفيها بشكل قاطع. وتبلغ حلا الترك من العمر 18 عاماً حيث أنها مواليد 15 مايو .2002

ايضا :

أحد أبرز علماء اليمن يصدر فتوى بتحرّيم صرف الرواتب على هذه الفئة من اليمنيين ويصفها بأنها رواتب « سحت محرمة» ؟

وحش عملاق يصل السعودية والامارات ومصر.. تعرف على سيارة تويوتا راش 2023 الجديدة كليا بمواصفات مذهلة و سعر مغري