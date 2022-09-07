نميمة الفن: السعودية رهف القحطاني تقوم بعمل خطير ضد مراهقين بعد تسريب صورها الفاضحة وتعلق 'أتلذذ بكسركم'

فنون - كتب سعد محمود في الأربعاء 10 سبتمبر 2022 12:07 صباحاً - كشفت المشهورة السعودية رهف القحطاني، تعرض معلوماتها وهويتها للنشر العام على يد أحد الشباب، مشيرة إلى أن هناك من أخبرها بالأمر، وأنها ستتخذ الإجراء القانوني اللازم مثلما فعلت من قبل مع مجموعة من المراهقين.

تسريب معلومات رهف القحطاني وقام أحد الشباب بتسريب إثبات شخصية وهوية ومعلومات رهف القحطاني، لتهدده برسالة كشفت فيها مقاضاتها لمراهقين من قبل لنفس السبب.

ووجهت رهف القحطاني رسالة إلى مسرب معلوماتها وقالت: "ترى بعلمك شيء، إثباتي عند كل أحد عند شركات سياحة وعند معارفي وعند الناس من الأول، فما جيبت شي".

وقالت رهف القحطاني إنها قاضت من قبل مجموعة من المراهقين الصغار، لم تتجاوز أعمارهم 16 و17 عاماً فقط، لأنهم سربوا معلومات عنهم، لافتة إلى أن إجراءات قضاياهم سارية حالياً وسيتم تطبيق العقوبة عليهم.

رهف القحطاني: أتلذذ بكسر خشومكم وأكدت رهف القحطاني أن البعض يشعر أن تسريب هويتها أو معلوماتها الشخصية هو إنجاز، غير أنه شيء عادي لا قيمة له، لافتة إلى أن من يفعل هذا الأمر يضع نفسه في ورطة قانونية حقيقية ويخالف القانون.

وأشارت رهف القحطاني إلى أن أهالي هؤلاء الأولاد جاءوا إليها وتوسلوا لها أن تتنازل عن القضايا ضدهم حتى تحافظ على مستقبلهم ولكنها ورغم تعاطفها مع أهلهم إلا أنها تصر على مقاضاتهم حتى يتعلموا الدرس.

وتابعت رهف القحطاني أنها لم تؤذ أحد ولكنهم هم من بدأوا بالأذى ولذلك فعليهم التحمل: "ما دام أنا ما قابلت الشخص وما أذيته وأنت جيت وأذيتني خلاص تحمل هكسر خشمك، أتلذذ أنا كسر الخشوم".

رهف القحطاني: أنا ورايا رجال يحمونني وأوضحت رهف القحطاني أن منزلها في الدمام موجود، وعلى من يريد أن يرى عزوتها وعائلتها أن يزورهم، لافتة إلى أن أهلها قادرين على حمايتها من هؤلاء المؤذيين.

وأكدت رهف القحطاني أنها تخرج وتسافر وتظهر على السوشيال ميديا بحرية، ولكن ليس معنى هذا الكلام أنها بلا رجال في عائلتها، مشيرة إلى أن أهلها جميعا يهبون إليها إذا تعرضت لأي مشكلة، وأنهم أعطوها حريتها ولكنها تحسب لهم حساباً.

وقالت رهف القحطاني: "إنتو شو مفكرني بلا رجال، عندي رجال إذا طحت شالوني، وربي إذا بطيح بمشكلة عزوتي كلها تحضر، ورياييل أطلق منك أنت وياه، ليه؟ لأنهم متربيين وما يؤذون أحد وما يركضون ورا السيدات مثلك أنت وياه، يا البزر".