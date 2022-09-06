شاهد .. نجمة " باب الحارة " شمس الملّا خلعت ملابسها أمام الكاميرا وتثير انتقادات المعلقين

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 09 سبتمبر 2022 09:21 صباحاً - شاركت الممثلة السورية ومدونة الجمال شمس الملا جمهورها عبر شبكات التواصل الإجتماعي، صورة جديدة أطلت عبرها بشكل جريء، الأمر الذي تكرره غالباً بالنسبة للجمهور السوري المحافظ.

وأطلت الملا بكورسيه من قماش الدينم (جينز) بلا أكتاف كشف بطنها، تميزت بالعقد المتداخلة بين الجانبين، والأكمام البيضاء.

يشار الى أن المخرج السوري بسّام الملّا ضم ابنته الى صفوف نجوم العمل الجماهيري "باب الحارة" في الجزء التاسع، حيث أدّت شمس دور "صفا" الفتاة التي تلجأ الى "حارة الصبع" هاربة من الفرنسيين، بعد ان قتلت جنوداً منهم انتقاماً لوالديها. وتدخل الحارة متنكرة بملابس الرجال.