زواج ميرفت أمين للمرة الثامنة في عمر الثمانين يصدم الجمهور.. والمفاجأة في هوية العريس !!

الرياض - محمد الاطلسي - عادت الممثلة ميرفت أمين إلى الواجهة من جديد بسبب أخبار زواجها التي انطلقت مؤخراً بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي. وادعت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي زواج الفنانة ميرفت أمين من رجل أعمال مصري في سرية تامة مؤخراً، لتصبح الزيجة الثامنة لها.

وحرصت ميرفت أمين على نفي الشائعة سريعاً بتصريحات صحفية أكدت بها أنها لم تتزوج وغاضبة وحزينة من تداول هذه الشائعات خاصة انها بعيدة عن الأضواء وتعيش حياتها في هدوء، بالإضافة إلى انها شائعة متكررة وكانت آخرها في بداية العام الجاري بجانب شائعات وفاتها التي تحزنها أيضاً. قد تكون الزيجة الأشهر في حياة الفنانة المصرية ميرفت أمين هي ارتباطها بوالد ابنتها الوحيدة الفنان حسين فهمي، ولكن الحقيقة أن حسين هو زوجها الخامس. ميرفت ارتبطت في شبابها بالمطرب السوري موفق بهجت ولكنها انفصلت عنه بعدما تم القبض عليه، وكانت هذه الزيجة رغمًا عن والديها، وأعربت ميرفت مؤخرًا أنها ندمت على هذا الزواج. ثم تزوجت من عازف الجيتار الشهير في السبعينيات عمر خورشيد الذي كان على علاقة في الوقت نفسه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق ولما تأكد لها هذه العلاقة انفصلت عنه. ميرفت تزوجت أيضا من رجل الأعمال مصطفى السيد صاوي الذي كان يعمل في السويس، ثم طلب منها أن يعمل مدير أعمالها ولكنها رفضت وشعرت أن زواجهما غير متفق وكأنه يستغلها فخلعته. الزوج الرابع لميرفت كان من الفنان محمود قابيل، ولكنها انفصلت عنه أيضًا لتتزوج من الفنان حسين فهمي ورغم استمرار هذه الزيجة لفترة وإنجاب ميرفت ابنتها منة إلا أنه حدث الطلاق.

ثم تزوجت ميرفت من المنتج الفلسطيني «حسين القلا» وكان سابع أزواجها رجل الأعمال مصطفى البليدي.