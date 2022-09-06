اتفرج _ انت الان تتابع خبر شبع بعد جوع.. هجوم حاد على حمو بيكا بعد إلقاءه الفلوس على الأرض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعد الفيديو الأخير المتداول له.

حيث تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر فيه وهو في أحد الملاهي الليلية، ويقوم بإلقاء المال على الأرض، وهو المشهد الذي أثار غضب الكثير من المتابعين.

وهاجم المتابعون حمو بيكا في تعليقاتهم، فجاءت بعضها على النحو التالي: (سبحان مغير الأحوال من تباع عربية نقل لكدة)، (شبع بعد جوع هو ومحمد رمضان)، (ويعيط بالتليفزيون إنه معه مرض).

محمد نور يعتذر للموسيقيين نيابة عن حمو بيكا

يُذكر أن الفنان محمد نور، كان قد قدم اعتذارًا لنقابة الموسيقيين نيابة عن حمو بيكا، للسماح له بعودته للغناء، حيث قال من خلال حسابه على “إنستجرام”: “كل أعضاء نقابة المهن الموسيقية أخوتنا الكبار، اللي طول عمرهم معانا في كل كبيرة وصغيرة، بعتذرلكم بالنيابة عن حمو بيكا، هو أكيد مكنش يقصد، الإنسان وقت الغضب مش بيعرف يقول إيه”.

وتابع: “هو بس عاوز يشتغل، ودي كلمة أثرت فيا طبعًا، ولكن ده ميديلوش أي حق إنه يغلط في أي حد من أساتذتنا الكبار، هو هيعتذر وعشان خاطري أنا تقبلو اعتذاره، أنا هجيبو وأجيلكم ونخلص الموضوع”.