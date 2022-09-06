اتفرج _ انت الان تتابع خبر ليه كدة.. رسالة عتاب من عفاف مصطفى بعد استبعادها من “رمضان كريم 2” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة عفاف مصطفى، عتابًا إلى المنتج أحمد السبكي، بعد إحداث تغييرات في أحداث مسلسل “رمضان كريم 2“، واستبعادها من العمل المُقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

حيث كتبت “عفاف” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورًا قالت فيه: “كنت حاطة أمل كبير أشترك في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، لكن محصلش وأنا زعلانة ومحبطة، ليه كده يا حاج أحمد السبكي، ليه كده أستاذ أحمد عبدالله، تغيروا القصة اللي الناس حبتها”.يُذكر أن المنتج أحمد السبكي، كان قد أعلن عن التحضير لتصوير الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم”، وكان أول المنضمين للعمل الفنان سيد رجب والفنانة سلوى عثمان والفنانة نجلاء بدر، مع أنباء باعتذار كلًا من روبي وريهام عبد الغفور.

وكان الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم، قد تم عرضه عام 2017، وشارك في بطولته سيد رجب، محمود الجندي، ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، روبي، نجلاء بدر، رشا المهدي، عفاف مصطفى، سلوى عثمان، سهر الصايغ، محمد مهران، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.