اتفرج _ انت الان تتابع خبر سعره صادم.. درة تتألق في مهرجان فينيسيا بفستان صيفي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت الفنانة التونسية درة، خلال حضورها فعاليات الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي انطلق يوم الأربعاء الماضي، ويستمر لمدة 10 أيام.

حيث نشرت “درة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة، ظهرت بها مرتدية فستان صيفي ملون منقوش بالزهور وأوراق الشجر، من دار أزياء Dolce & Gabbana، ويبلغ سعره 3273 دولار، أي حوالي 63 ألف جنيه، كما أمسكت حقيبة يد لونها أبيض ومن نفس الدار، يبلغ سعرها 1070 يورو، أي حوالي 20 ألف جنيه، لتتخطى إطلالتها في المهرجان مبلغ 80 ألف جنيه.

أحدث أعمال درة

يُذكر أن الفنانة التونسية كانت قد انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد “المتهمة”، والمُقرر عرضه على منصة شاهد خلال الفترة المقبلة، ويشاركها بطولة المسلسل كلًا من عادل كرم، محمد دياب، مها نصار، علي الطيب، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي.

ويُعرض لدرة خلال الوقت الحالي على منصة Watch iT، أحدث أفلامها “جدران”، ويشاركها بطولته نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبد الحليم، وهو سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة.