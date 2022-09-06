المغنية الإنجليزية ”آديل” تدخل التاريخ بعد حصولها على جائزة ”إيمى”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - ربحت المغنية الإنجليزية آديل جائزة «إيمى» وذلك ضمن الحفل الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

الجائزة عن عرضها التليفزيوني «Adele One Night Only» الذى سجل فى نهاية العام الماضى بمشاركة المقدمة العالمية أوبرا وينفري وتحدثت فيه عن رحلة صناعة ألبومها وكواليسه لتصبح بذلك على بعد خطوة واحدة لتحصل على العلامة الكاملة أو EGOt والتي ترمز إلى الطاقة والموهبة والنمو والفرصة، بعد تحقيقها جائرة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية وعدة جوائز "جرامي"، وأخيرا جائزة إيمى لأول مرة.

ويتبقى لـ آديل جائزة «تونى» والتى تمنح للعروض المسرحية الأمريكية المتميزة وتعد أفضل وأكبر الجوائز في عالم التليفزيون والتسجيل والأفلام والمسرح.