العين بالعين يدخل الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - تمكن المسلسل اللبناني العين بالعين من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip بعد طرح حلقاته .

وأحتل مسلسل العين بالعين المركز الثامن فى مصر ، حيث يتصدر مسلسل “ منعطف خطر ” المركز الاول منذ عرضه علي المنصة حتي الآن .

مسلسل "العين بالعين" من الأعمال ذات الـ 15 حلقة فقط، وهو من تأليف سلام الكسيري وإخراج راندا العلم، وتدور فكرته حول "نورا"، التي تقوم بدورها سيرين عبد النور، وتعمل مصورة وتحاول كشف خيانة زوج صديقتها بتصويره أثناء خيانته لها، ولكن زوج صديقتها يتم قتله ويتم إتهامها هي بقتله، ويقوم بالتحقيق في القضية ضابط يقوم بدوره رامي عياش، إلى أن يصلا في النهاية للقاتل الحقيقي.