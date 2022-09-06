اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – نوال الزغبي دوخت القلوب والعيون بالأخضر المفتوح والمكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بنشر صورة الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات .

وظهرت نوال الزغبي، مرتدية تشيرت من اللون الأرخضر المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر والظهر حيث أبهرت جمهورها بجمال عيونها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير علي من المكياج واحمر الشفاة وربط شعرها مما جعلها إطلاله جرئية ومميزة لها، معلقة: يا تعيشي لحدّ يصونك يا تعيشي لنفسك بس

ونالت الكثير من التعليقات علي الصور مثل : نوال صدك حبيبك عراقي- يا صباح الجمال.